«إكسترا نيوز» تجري لقاءات مع نجوم الفن على هامش مهرجان القاهرة للدراما

أجرت كاميرا "إكسترا نيوز"، لقاءات مع عدد من نجوم الفن على هامش مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين.

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن مدينة العلمين الجديدة تستحق كل الإشادات، فهى مدينة جميلة جدًا وتستضيف كل يوم حدثًا جديدًا، وبالتالي فإن استضافة المدينة مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية جيدة جدًا.

وقال الفنان أحمد جمال سعيد: "فيه مجهود عبقري بيبين قد إيه إحنا شاطرين أوي، وقد إيه البلد دي شاطرة أوي، والقائمين عليها شاطرين أوي، ولما بنعوز نعمل حاجة بجد حلوة هنعرف نعملها"، فيما قالت الفنانة رانيا منصور: "مبسوطة أوي بالحاجات اللي بتحصل في مدينة العلمين، وهى حقيقي تحفة أنا زورتها قبل كده واتبسطت فيها جدًا".

فيما قالت الفنانة القديرة سوسن بدر: “من الحاجات الجميلة جدًا اللي حصلت إنهم اختاروا مدينة العلمين لإقامة دورة هذا العام لمهرجان القاهرة للدراما، بكل ما فيها من تحضر وتطور وشكل حضاري يشرف، وفرحانة جدًا بالمكان في حد ذاته، والمهرجان السنة دي”.

ومن جهته، قال الفنان القدير سيد صادق: "مدينة العلمين منطقة سياحية من أروع ما يمكن، وبينت للعالم إن مصر فيها مواقع جميلة جدًا".

وتحدثت الفنانة لقاء سويدان: “مدينة العلمين تجنن، والتغيرات اللي حصلت فيها مبهرة جدًا، وده اختيار هايل من الشركة المتحدة ونقابة الممثلين إنهم يعملوا المهرجان في العلمين”.

فيما قال الفنان محمد لطفي: "أهم رأي هو رأي الجمهور، هو ده الجائزة الحقيقية، والجمهور هو الجائزة والنجاح والحب وهو كل حاجة".