ترامب: أمريكا أصبحت من دول العالم الثالث.. وبايدن محتال

أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعتراضه بشأن إجراءات التقاط الصور له في سجون ولاية جورجيا.



وأضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ".



وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال جو بايدن"، حسبما وصفه.



وأكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت دولة من دول العالم الثالث.



ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "إكس"، الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، في وقت سابق اليوم، وكتب عليها: "التدخل في الانتخابات... لا تستسلم أبدًا".