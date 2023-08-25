143 ألف حبة | السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاجون

أحبطت قوات الأمن السعودية، اليوم الجمعة، محاولة لتهريب ما يصل إلي 143,000 حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان عبر منصة إكس مصحوبا بفيديو لعملية التهريب، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عثر على تلك الكمية من حبوب "الكبتاغون" مخبأة في أرضية الشاحنة.

وأكدت الجمارك السعودية أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب.

ويأتي ذلك بالتنسيق والتعاون المستمرين مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.