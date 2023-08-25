عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

143 ألف حبة | السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاجون

صدى البلد

أحبطت قوات الأمن السعودية، اليوم الجمعة، محاولة لتهريب ما يصل إلي 143,000 حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان عبر منصة إكس مصحوبا بفيديو لعملية التهريب، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عثر على تلك الكمية من حبوب "الكبتاغون" مخبأة في أرضية الشاحنة.

تبهج جمهور جدة .. صور جديدة من حفل ليلة الدموع في السعودية

وأكدت الجمارك السعودية أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب.

ويأتي ذلك بالتنسيق والتعاون المستمرين مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات الزكاة والضريبة والجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

الزمالك يحسم موقفه من إمكانية تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

السجن عامين .. إجراء طارئ في الدنمارك لحظر حرق المصحف

ترامب: أمريكا أصبحت من دول العالم الثالث.. وبايدن محتال

خطاب عنصري.. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي

بيان عاجل من مجموعة السبع والإتحاد الأوروبي حول صاروخ كوريا الشمالية

50 درجة .. موجة حر قاسية تضرب المدينة المنورة

وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس الإيراني على هامش قمة بريكس

النرويج تنضم لقائمة دول ستمد أوكرانيا بـ "إف-16"

لتوفير الكهرباء.. بوتين يتحدث عن أكبر مشروع نووي في مصر

ترشيحاتنا

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

بضمان شهادة الادخار .. لو عايز تشتري سيارة بشروط ميسرة

الدعاء المستجاب يوم الجمعة قبل المغرب.. احرص عليه من بعد العصر

143 ألف حبة | السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاجون

أمطار رعدية وسحب .. تفاصيل طقس الساعات القادمة

أول دعم نقابي لترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024 .. دعوات بالملايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

من غير فواتح شهية.. أطعمة تزيد وزن الأطفال

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ