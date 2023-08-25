ليجين وتوب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وتألقت ميرنا نور الدين باطلالة ملفتة مرتدية ملابس رياضية كشفت عن قوامها الممشوق المتناسق.





كما اختارت ميرنا ، أن تترك بشرتها على طبيعتها وابتعدت عن وضع مساحيق المكياج وجعلت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





ومن ناحية أخرى أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

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