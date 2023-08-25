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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليجين وتوب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

صدى البلد

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 


 

وتألقت ميرنا نور الدين  باطلالة ملفتة مرتدية ملابس رياضية كشفت عن قوامها الممشوق المتناسق.


 

كما اختارت ميرنا ، أن تترك بشرتها على طبيعتها وابتعدت عن وضع مساحيق المكياج وجعلت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.


 

ومن ناحية أخرى أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

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اطلالة ملفته الفنانة ميرنا نور الدين ملابس رياضية ميرنا نور الدين ميرنا نور

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