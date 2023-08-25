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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة تضرب أمريكا وتخلف ضحايا وتدمر منازل

صدى البلد

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة إن عاصفة قوية خلفت موتى  وجرحى في ميشيجان شمال شرق الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم مكتب الشرطةفي مقاطعة كنت، إن امرأة وطفلين صغيرين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين مساء الخميس وذلك بعدما إنزلقت سيارتهم بسبب العاصفة.

وصرح مكتب قائد الشرطة في ولاية أخري بأن أكثر من 25 سيارة بطول الطريق السريع تضررت بشكل بالغ، وأكد مصرع شخص وإصابة آخرين بشكل بالغ.

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وأفادت وسائل الإعلام بأن العاصفة القوية التي وصلت قوة الرياح فيها إلى 75 ميلا في الساعة، تسببت في سقوط أشجار واقتلاع أسقف المباني.

 وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض الضرر ربما يكون بسبب إعصارين.

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