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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للأدوية: الشركات الحكومية تمثل 10% من حجم السوق في مصر

صدى البلد

قال الدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إن الشركات الحكومية تمثل 10% من حجم سوق الدواء في مصر، بنحو 4 مليارات عبوة، وتصل نسبة مساهمة الشركات التابعة للقابضة للأدوية، إلى 400 مليون عبوه، بسعر 47 جنيها للعلبة، أما الأدوية الحكومية في مستوى 17 جنيها.


وأشار الدكتور أشرف الخولي رئيس القابضة للأدوية، في تصريحات صحفية له، إلى أن الشركة تستهدف رفع صادراتها لنحو 23 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، ودخول أسواق لم يتم التصدير لها، مثل الجزائر وزيمبابوي، وكذلك أسواق أخرى مجاورة.


كشف الدكتور أشرف الخولي رئيس القابضة للأدوية عن خطة القابضة للأدوية بعقد شراكات في الأسوق الكبيرة مثل السعودية ودول الخليج التي يتراوح حجم سوق الدواء بها ما بين 13-14 مليار دولار حيث لا تتواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخليجية.


وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة تحقيق زيادة في الأرباح بنحو 14% ونمو المبيعات بنسبة 20% خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو 2023، وفقا لما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام.

وتأسست الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ( شركة قابضة مساهمة مصرية ) بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991  يتبعها 9 شركات تابعة الشركات التابعة في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع وتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية.

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