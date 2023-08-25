قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل.



بيتي فور باللوز سليس



المقادير



نص كوب عسل نحل

نص كوب كريمه لبانى

نص كوب زبده

2 كوب لوز سليس

نص كوب فواكه مسكره تكون الوان

عجينة سابله

ربع كوب سكر بدره

الطريقه



نقوم بفرد عجينة السابليه فى صينيه مستطيله ونقوم بتخريمها حتى لا ترتفع بالفرن درجة حراره 18 درجه نص سوى ونخرجها ونضيف اليها الخليط وتدخل الفرن ثانيتا لتكمل سواها



الخليط نضع العسل مع الكريم مع الزبده مع السكر حتى الغليان تم نضيف اللوز والفواكه المسكره وعند خروج السابليه وهو نص سوى نقوم بفرد الخليط داخل عجينة السابليه بالتساوى وتدخل لتكمل سواها كما زكرت تخرج من الفرن بعد 10 دقائق تقريبا وتبرد ونقوم بتقطيعها.