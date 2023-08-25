عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل

صدى البلد

 قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل.


بيتي فور باللوز سليس
 

المقادير

نص كوب عسل نحل
نص كوب كريمه لبانى
نص كوب زبده
2 كوب لوز سليس
نص كوب فواكه مسكره تكون الوان
عجينة سابله
ربع كوب سكر بدره

الطريقه

نقوم بفرد عجينة السابليه فى صينيه مستطيله ونقوم بتخريمها حتى لا ترتفع بالفرن درجة حراره 18 درجه نص سوى ونخرجها ونضيف اليها الخليط وتدخل الفرن ثانيتا لتكمل سواها


الخليط نضع العسل مع الكريم مع الزبده مع السكر حتى الغليان تم نضيف اللوز والفواكه المسكره وعند خروج السابليه وهو نص سوى نقوم بفرد الخليط داخل عجينة السابليه بالتساوى وتدخل لتكمل سواها كما زكرت تخرج من الفرن بعد 10 دقائق تقريبا وتبرد ونقوم بتقطيعها.

بتى فور بيتى فور بيتي فور بالمربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

موضوعات متعلقة

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

طريقة عمل خبز بالشكولاتة للأطفال

بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل عبر إنستجرام بإطلالتها الأخيرة|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

ترشيحاتنا

كواليس إجراء القياسات البدنية للاعبي الأهلي| صور

ضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل

ظهور مفاجئ لحفرة غامضة تثير المخاوف من زلزال جديد في تركيا

شوقي علام: الفتوى في مسارها الصحيح المنضبط تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي

«البيئة» تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كـ«منحة صينية لمصر»

المفتى: فهم الشرع يكون منقوصا إذا كان العالم معزولًا عن الواقع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

على خطى درة وياسمين صبري.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بتسريحة شعرها

طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل

يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

فيديو

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ