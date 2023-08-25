جهاز سور مجرى العيون: إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة استغرق عامين ونصف

قال ‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، ‏إنه تم إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة كلها، وأخذ الأمر وقتا طويلا جدا، وقمنا بإعادة تشكيل الجزيرة الاستوائية في البحيرة، وتم تشكيل منطقة "اللسان" من البداية، وتم عمل جميع المرافق من كهرباء وغاز وصرف صحي، بالإضافة إلى شبكة ري خاصة بالزراعات، ومحطة تحلية للمياه.



وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة استغرق حوالي عامين ونصف، مضيفا أنهم استطاعوا التوفير من التكلفة الخاصة بالمشروع وقاموا بإنجازه بأقل التكلفة.