عبد الحميد الشرقاوي: عين الصيرة فيها ملاهي ومسار للعجل وأنشطة مختلفة

قال ‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، ‏أن بحيرة عين الصيرة مساحتها 23 فدان، والبحيرة فيها نسبة تلوث عالية ولكن قمنا بعمل محطات معالجة، لمعالجة التلوث الذي حدث بمياه البحيرة، وبدأ يظهر في البحيرة بعض الأسماك البحرية وهذا معناه أن البحيرة بدأت أن تتعافى.

وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن مساحة الأرض كاملة 63 فدان ومساحة البحيرة نفسها 23 فدان، ويوجد لدينا مطاعم "وكافتريات" ومنطقة اللسان، ومنطقة الجزيرة، وموجود ساحة الشاي، ويوجد منطقة ملاهي، ومسار للعجل، وقوارب، مؤكدا أن الحجر بيتم "أونلاين".