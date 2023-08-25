الجيش الصومالي يعلن مصرع 27 من مسلحي حركة الشباب في عملية عسكرية

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، مقتل 27 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية.



ولفت بيان للجيش الصومالي إلى أنه بدعم من حلفائهم الدوليين، قاموا بتدمير وكر للإرهابيين، في مزرعة شيخو، الواقعة على بعد 16 كيلومترا، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.



وأضاف الجيش الصومالي أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بدقة وكفاءة، موضحا أنه نجح مع حلفائه في تحييد التهديد الذي يشكله مسلحو حركة الشباب.



وكان قد أعلن الجيش الصومالي مقتل 5 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية خلال عملية عسكرية وسط البلاد، خلال الشهر الحالي.



وفي أواخر الشهر الماضي أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية.