خبير: أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع قدره 74.40 نقطة، بنسبة صعود 0.41%، مسجلاً مستوى إغلاق عند 18207.82 نقطة، بفضل الاداء الإيجابي، والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء، وفتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية، بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، وهو 18000 نقطة؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه لتحقيق المكاسب والإغلاق بالمنطقة الخضراء.

وتوقع حسام عيد أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة وان يتجه إلى اختبار القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي عند مستوى مقاومة 18400 نقطة.

جاء ذلك بدعم باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال خبير أسواق المال انه نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3700 بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق مرتفعا بمقدار 22.19 نقطة بنسبة صعود 0.60% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3702 بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3700 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع.

كما توقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3700 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3760 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.