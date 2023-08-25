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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتوفيرها بأسعار مناسبة...القابضة للأدوية: تسجيل 33 دواء للأمراض المزمنة

صدى البلد

كشف الدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية احدي وزارة قطاع الأعمال العام أن شركته  تجري الآن تسجيل 33 دواء للأمراض المزمنة علي ومن المتوقع أن تتراوح إجراءات التسجيل ما بين عام إلى عامين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية في تصريحات صحفية له ،إن القابضة للأدوية يتبعها 9 شركات منهم 8 متخصصين في تصنيع الأدوية وشركة متخصصة في انتاج العبوات الدوائية لتقديم الخدمات لباقي الشركات.

وأكد الدكتور أشرف الخولي أن هناك أكثر من مسار يتم العمل عليه حاليا ، الأول هو عودة الهوية للشركات حيث ليس من الصحيح أن تكون الـ 8 شركات عامة ، بل يجب عودة الهوية المتخصصة لها بحيث تكون الأدوية الحالية والمستقبلية تخدم التخصص.

وأشار الخولي، الي  أنه جاري تنفيذ خطط التطوير وفقا للمارسات التصنيع الجيد"GMP" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومطبقة في هيئة الدواء المصرية وتلتزم الشركة بتنفيذها في كافة الشركات في نفس الوقت ونستهدف أن نصل للحد المطلوب خلال 3 سنوات.

أضاف رئيس القابضة للأدوية أن التطوير يتم في مناطق انتاجية ثم يليها في الماكينات حيث لكي تكون هناك هوية لكل شركة يتطلب ذلك وجود طاقات انتاجية اكبر، كما يتم النظر إلى مجموعة المنتجات المتواجدة في كل شركة وما هي المنتجات التي يمكن أن تساعدها و المنتجات التي يحتاجها السوق بشكل أكبر ليتم التركيز على إنتاجها.

ونوه الخولي، إلى ان الأدوية المنتجة في الشركات التابعة كانت تركز على الأمراض الحادة التي يمكن ان يحتاجها المريض لفترة محددة ويتنتج أدوية  للأمراض المزمنة  بشكل أقل، ولكن تم وضع قائمة تضم 27 دواء للأمراض المزمنة تم رفعهم لنحو 33 دواء جاري تسجيلها.

وذكر أن ذلك يأتي في ظل أن معدل الاصابة بمرض السكري في مصر يمثل 17 % من الكتلة السكانية“الذين خضوا للفحص”، ومرض الضغط 20% للذين خضعوا للكشف، وهناك أدوية جديدة لتلك الأمراض يصل سعرها لـ 300 و400 جنيه موضحا أن التركيز على تسجيل تلك الأصناف الدوائية لتوفيرها بأسعار اقتصادية تكون في متناول المريض، وأيضا تحقق للشركة هامش ربح.

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