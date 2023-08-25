الكرملين يكشف حقيقة حضور بوتين "قمة العشرين"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس لديه خطط للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.



وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين، قال بيسكوف: "لا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".





وأكد بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي أن قمة "بريكس 2023" كانت مهمة جدا من حيث نتائجها، مضيفا أن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف، بل على العكس من ذلك، فهي تهدف إلى التعاون المتبادل المنفعة.

وأضاف بيسكوف : "الكتلة ليست ضد أحد، والبلدان نفسها، بالعكس، تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل".