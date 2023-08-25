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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شروط المشاركة بأولمبياد الطفل المصري 2023 في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، بحضور فتحي خليل، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وموسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة، لمناقشة شروط وكيفية المشاركة في أولمبياد الطفل المصري 2023 في نسختها الرابعة.

 

وقال وكيل الوزارة، إن المديرية تستقبل الفرق المشاركة في الأوليمبياد لتسجيل الأسماء، على أن تكون الأعمار المشاركة من سن 12 لـ14 سنة فقط، مشيرا إلى أنه فور «تتميم» الفرق المتنافسة سيتم إجراء التصفيات الداخلية ثم تصفيات إقليمية ثم تصفيات قومية أو نهائية على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح خلف، أن أوليمبياد الطفل المصرى يعتبر محاكاة عملية لدورة الأوليمبياد العالمية والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باشتراك أبناء البحر الأحمر في كل المسابقات التي تنظمها الوزارة.

 

وأشار إلى أن الأوليمبياد تخضع لتصفيات تمر بثلاث مراحل، هي: مرحلة محلية داخل المحافظة، ومرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، ومرحلة قومية أو نهائية، فضلا عن تقديم جوائز مالية وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى، على أن يشارك في الأوليمبياد مواليد 2009 حتى 2011.

 

ولفت «خلف» إلى أن المشاركات تتم في 12 لعبة رياضية، تشمل: خماسي قدم، سلة، طائرة، يد، ألعاب قوى، كاراتيه، تايكوندو، تنس طاولة، سباحة، رفع أثقال، مصارعة، جودو.

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