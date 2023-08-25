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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزو النيجر.. إيكواس تصدر تحذيرا شديد اللهجة

إيكواس
إيكواس

أصدرت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" اليوم الجمعة، بيانا جديدا بشأن الأزمة المستمرة في النيجر منذ 26 يوليو 2023.

واحتجز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره الرئاسي بنيامي من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي في 26 يوليو الماضي، وأعلن "تشياني" نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر.

وقال عمر أليو توراي رئيس مفوضية "إيكواس"، اليوم الجمعة: إنه "لم يفت الأوان لقادة المجلس العسكري في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم فيما يتواصل الجدل بشأن عودة الحكم المدني في هذا البلد".

وأضاف توراي أنه "لا خطة لدى إكواس لغزو النيجر والمجموعة تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك"، إلا أنه عاد وأكد على أن "اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحا على الطاولة".

وأشار رئيس مفوضية إيكواس، أن المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لن تقبل برنامج السنوات الثلاث الذي اقترحه المجلس العسكري، وسنحدد قريبا الخطوات القادمة.

غزو النيجر ايكواس منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية الرئيس المنتخب محمد بازوم محمد بازوم الجنرال عبد الرحمن تشياني عمر أليو توراي المجلس العسكري

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