مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة تراست للاستثمار التنمية ( محبوس ) وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبري شهيرة للأسمنت ( محبوس ) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة ) للجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد وحصلنا على نص اعترافات رئيس مجلس إدارة شركة تراست للتنمية والاستثمار .

نص التحقيقات

س / ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإخفاء آثار بقصد تهريبها خارج البلاد ؟

ج / محصلش

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك منهم بحيازة اثر بقصد الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش

س/ ما الذي حدث اذا وما هى ظروف ضبطك واحضارك وعرضك علينا الان

ج/ اللي حصل ان انا في عام ٢٠١٧ تعرفت على شخص وبعد كده عرفنى بنفسه ان هو بيبيع تماثيل وتحف فنيه وعرض علي تمثال وعجبنى واشتريته منه وبعد كده عرض عليا تمثال تانى واشتريته منه وبعد كده جابلي تمثال هديه وبعد كده جبلی تمثالين واشتريتهم منه وانا اشتريتهم علشان انا راجل هاوى تجميع التحف وانا عندى مكتب في النزهة الجديدة وشلتهم فيه وبعد كده انا ليا صديق وانا عارف ان هو متجوز واحده أجنبية ومراته دى فيه بينى وبينها علاقة صداقة وكنا بنتكلم وجوزها صحبي كان قايلى إن هي عندها معرض جاليري في رومانيا وبتبيع تحف في بوخاريست وبعد كده كلمتها وقالتلى إن هي عايزة تشترى شوية تحف من عندي وتسوقهالي فانا بعتلها صورة التمثال المذكور فهي قالتلى ان التمثال ده بحوالي مبلغ مليون ونص دولار فانا قولتلها متزودی شويه فلاقيتها بتقولى بثلاثة مليون دولار فقولتلها بطلى عبط فقالتلى انا كده كده جاية مصر وهشوفك وفعلا جت مصر.

وقالتلى انا هروح اقابل راجل كنت ورتلوا صورة التمثال اللي انت بعتهولى وقالتلى محدش هيجي معايا وبعد كده قالتلى خلاص الف مبروك الراجل خلص معايا وقالى ان هو هيديني الفلوس وانا قولتلها بطلى عبط راحت هي زعلت وقالت انتوا كده بتبوظوا الشغل وانا قولتلها شغل ايه وبعد كده انا لاقيتها تانى يوم ان الراجل قابلني وقالى الديل اتلغى وملقتش معاه فلوس وقالتي انا فهمت الناس بتشتغلنا وخلاص وبعد كده هي سافرت ورجعت بلدها وبعد كده يوم الاثنين اللي فات كنت قاعد في الفيلا عندى لاقيت الحكومه دخله عليا ومسكونى وانا مكنتش فاهم حاجه وبعد كده سالوني قالولى انت عندك تماثيل وانا مكنتش مستوعب هما عايزين ايه وقالو عايزين حاجتنا اللي عندك وانا قولتلهم حاجة ايه وقصدك على ايه راح قالى على التماثيل فانا قولتلهم انا معنديش حاجه هنا وانا معايا تماثيل تحف انا بقتنيها في المخزن في النزهة الجديده وبعدين خدونى وطلعوا بيا على المخزن وخدوا التماثيل وبعدين خدونى وطلعنا على ديوان الإدارة والنهاردة جابوني على هنا وده كل اللي حصل.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابة وإدارتها وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلي خارج البلاد.

كما أن المتهمين من الثاني إلي الرابع انضموا إلى التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.

كما أن المتهمين جميعاً أخفوا الآثار المبين وصفة بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد تهريبه خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفا بالأوراق المملوك للدولة المصرية بقصد الاتجار و تهريبه خارج البلاد كما زيفوا بقصد الاحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لإستخدامها في الاحتيال على أخرين.