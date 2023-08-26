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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توصيات اجتماع لجنة المرأة بنقابة المحامين مع جمعية الحقوقية المصريات

صدى البلد

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة مقررتها  فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وبالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، لقاءً تشاوريًا عن الحقوق والمعوقات التي تواجه المحامية في مجال عملها.

عقد اللقاء ، بحضور محاميات من  القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الجيزة وطنطا والمنيا وأسوان.

تذليل العقبات

وأسفر اللقاء عن بعض التوصيات التي تتضمن الحلول المطلوبة والأعمال  التي تساعد على تذليل العقبات التى تواجه المحاميات أثناء آداء عملهن.


وتطرق اللقاء إلى وجود مقترح بمناقشة مدونة السلوك المهني لتفعيلها.

وانتهت مناقشات اللقاء إلى وجوب وضع آليات لتلافي العقبات المهنية التي تواجه المحاميات في الفرعيات على مستوى الجمهورية.

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