سعيد صبحي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم

أعلن مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم الرياضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تعيين الكابتن سعيد صبحي، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة في دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

جاء قرار مجلس الإدارة، بعد الاجتماع مع اللجنة الفنية بالنادي برئاسة الأستاذ أيمن فزاع، مدير عام النادي، بتعيين الكابتن سعيد صبحي، لخبراته في دوري القسم، مع فريق دكرنس وبروكسي، ونجاحه من قبل مع فريق الفيوم، وحقق نتائج مميزة

واختار المدير الفني جهازه المعاون، ليكون محمد عبد العظيم كوارشي مدرب عام، وعبده شعبان، مدرب حراس المرمى، والدكتور أحمد عبد اللطيف، مخطط البرامج البدنية للفريق، والكابتن خالد محمود، المدير الإداري.

وقرر مجلس الإدارة تعيين محمد الشرقاوي مدير التعاقدات، ومحمد مجد، المستشار الرياضي بقطاع الكرة.