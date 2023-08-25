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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا .. آخر فرصة للتسجيل فى جائزة عمار لدعم المبدعين

صدى البلد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن  انتهاء فترة التسجيل في جائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة غدا السبت .

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي الجمهور لو عندك فكرة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وعايز تكسب جائزة قيمتها أكتر من 250 ألف ريال سعودي..
 اشترك الآن وسجل على الرابط 👇
www.ammar.sa

وكانت قد وجهت وزارة التضامن الاجتماعي الدعوة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023 م وتُعد جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والتي تخدم ذوي الإعاقة،علماً بأن المشاركة متاحه لكافة المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية.

مسارات الجائزة :
·       مسار للأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة : يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة.

·       مسار خدمة ذوي الإعاقة – لأفراد المجتمع: يشارك فيه كافة أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم.

·       مسار خدمة ذوي الإعاقة – للمنظمات غير الربحية : تشارك فيه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تساهم في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

مجموع جوائز الجائزة لهذا العام :
أكثر من ربع مليون ريال سعودي ( 250,000+) في جميع المسارات.

ويتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالجائزة من خلال الرابط (www.ammar.sa)

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