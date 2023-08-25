محافظ القليوبية: وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في المجالات المجتمعية والتوعوية

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بقيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة؛ في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور الشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وعدد من قيادات الدعوة وأئمة المحافظة.

وفي كلمته وجه وزير الأوقاف الشكر للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على تشريفه بحضور اللقاءات الدعوية بالمحافظة، حيث يعطي حضوره هذه اللقاءات بعدًا خاصًّا جدًّا، سواء في افتتاحات المساجد أو لقاءات البرنامج الصيفي.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن توزيع (100) طن من لحوم الأوقاف بداية من عيد الأضحى الماضي وحتى الآن، مؤكدًا أنه سيتم توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، كما سيتم توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية خلال سبتمبر وأكتوبر بإذن الله تعالى يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة التضامن ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام.

كما وجه بتكثيف الأنشطة الصيفية، وكافة الأنشطة الدعوية المتنوعة والإعلان عنها على صفحة المديرية وصفحات الإدارات الإلكترونية، وفيما يخص المركز الثقافي ومركز إعداد المحفظين قررنا بداية العمل يوم 17 أو 16 سبتمبر 2023م، مع ضرورة تكثيف الإعلان عنها وذكر مزاياها كما بين معاليه أننا نقوم بمد فترة القبول حتى نهاية شهر سبتمبر مع التوسع في سن القبول حتى نتيح الفرصة أمام كل من يريد التعلم.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك فلسفة جديدة لمناهج الأوقاف بمراكزها الثقافية، يأتي في مقدمتها ويعد من أبرز محاورها: تيسير العلوم، والتركيز على قضايا التجديد، وتقوية الحس الإيماني العام، وفهم صحيح الدين، وتفكيك الفكر المتطرف، وعشرين إصدارًا من سلسلة (رؤية) من أبرز كتبها التي سيتم تدريسها هذا العام، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بصدد الإعداد لفتح مركز ثقافة إسلامية لغات، وآخر عن بُعد، ومركز دراسات اللغة العربية والذي يشتمل على عدة برامج منها: برنامج التحقيق، وبرنامج التصحيح، وبرنامج الطلاقة اللغوية.

وفي كلمته أعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن عميق امتنانه للتعاون البناء بين محافظة القليوبية ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في المجالات المجتمعية والثقافية، خاصة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وغيره من المشروعات الاجتماعية والقوافل الدعوية، مشيدًا بالبرنامج الصيفي للطفل.