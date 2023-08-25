تاجر الموت .. أنباء عن تولي فيكتور بوت قيادة فاجنر خلفا لبريجوزين

نشرت العديد من حسابات وسائل التواصل الإجتماعي الروسية، تقارير غير مؤكدة حتي الأن عن تولي، فيكتور بوت، قيادة مجموعة فاجنر، شبه العسكرية الروسية.

فيكتور بوت، المعروف بـ "تاجر الموت"، تاجر أسلحة كان يزود أمراء الحرب في ليبيريا بالأسلحة، والذي عاد مؤخرًا إلى روسيا من سجن أمريكي مقابل إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر من روسيا.

قال عنه زعيم فاجنر السابق يفيجني بريجوزين: فيكتور بوت ليس بإنسان عادي، إنه مثال على الحزم والثبات والموت.

منذ إنتشار أنباء اغتيال قائد فاجنر يفيجني بريجوزين، وتتزايد التكهنات حول من الشخصية التي ستخلفه ومستقبل المجموعة وعملياتها سواء في الحرب الأوكرانية الجارية أو حول العالم وخاصة في أفريقيا.

تتكهن الشائعات الآن باحتمال تولي تاجر الأسلحة الدولي فيكتور بوت (الذي يعتبر الشخصية الحقيقية التي ألهمت صناع فيلم "سيد الحرب" للنجم الأمريكي نيكولاس كيدج) قيادة مجموعة فاجنر.كان بريجوزين قد التقى به قبل عشرة أسابيع فقط.

منذ الإفراج عن تاجر الأسلحة سيئ السمعة، أجرى مقابلات مع وسائل الإعلام الرسمية، وظهر على خشبة المسرح في حدث سياسي عندما انضم إلى حزب قومي متطرف. وقال محللون إنه على الرغم من أنه ليس اسما مألوفا لدى الجمهور، إلا أن تأمين عودته يحمل قيمة رمزية للزعيم الروسي وحلفائه.

قالت تاتيانا ستانوفايا، الباحثة غير المقيمة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن بوتين يعتبر بوت "شخصاً خدم الوطن الأم". وأضافت ستانوفايا: "بالنسبة لبوتين، فهو بطل شخصيًا. لذا يجب أن يتم الترحيب به في روسيا كبطل ويجب أن تتاح له كل الفرص".

بوت، وهو ضابط عسكري سوفياتي سابق أصبح ثريًا من خلال تجارة الأسلحة، رغم أصرره الدائم على براءته. اكتسب شهرة من خلال توفير الأسلحة للحروب الأهلية في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. وقيل إن من بين موكليه الرئيس الليبيري تشارلز تايلور، والزعيم الليبي معمر القذافي، وكلا طرفي الحرب الأهلية في أنغولا، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

بوت يدعم "العملية العسكرية الخاصة" التي يقوم بها بوتين في أوكرانيا. وقال بوت في مقابلته تلفزيونية في وقت سابق: "لو أتيحت لي الفرصة والمهارات اللازمة، كنت سأتطوع بالطبع".

وعندما سئل عما إذا كان قد علق صورة لبوتين في زنزانته في السجن، أجاب: "نعم، دائما. ولم لا؟ أنا فخور بأنني روسي وأن رئيسنا هو بوتين".

نقلت وكالة تاس للأنباء عن ليونيد سلوتسكي، رئيس الحزب اليميني الروسي والمؤيد للكرملين، قوله بينما كان على خشبة المسرح بجانب بوت، أنا متأكد من أن فيكتور بوت - الرجل القوي والشجاع - سيحتل مكانًا جديرًا به. مرحبًا بك في صفوفنا".

ونقلت تاس في وقت لاحق عن بوت قوله إنه لم يقرر بعد الترشح في أي انتخابات.

حكم على بوت بالسجن 25 عاما في عام 2012 وأدين ببيع أسلحة للمتمردين الكولومبيين قال ممثلو الادعاء إنها كانت تهدف إلى قتل أميركيين. وأصر على براءته، وطالبت الحكومة الروسية بالإفراج عنه منذ ذلك الحين.

قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه رفض صفقة تبادل بوت أثناء وجوده في منصبه، وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: "لم أكن لأعقد الصفقة لمائة شخص مقابل شخص قتل أعدادا لا حصر لها من الناس بصفقات الأسلحة الخاصة به".