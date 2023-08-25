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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: تحقيقات مصرع قائد فاجنر مستمرة وبوتين أول المتهمين.. فيديو

زعيم فاجنر وبوتين
زعيم فاجنر وبوتين

قالت الدكتورة أولجا كوستياك، أستاذة العلاقات الدولية، إنه مازالت التحقيقات تعمل الآن للنظر في مسألة مقتل قائد فاجنر، والإدانة الأولى متعلقة بالقيادة الروسية نتيجة حرص روسيا على السيطرة على كافة الجهات التي يتعامل معها الجيش الروسي.

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تطورات جديدة بشأن التحقيق في حادثة تحطم طائرة قائد فاجنر

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روسيا تعلن انتشال جثث 10 ضحايا من موقع تحطم طائرة قائد فاجنر

وأكدت الدكتورة أولجا كوستياك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا دولة لها قوة هائلة، وأي شيء يتعلق بالمصالح الروسية لن يكون التفاوض هو الحل الأمثل فيه، لذا روسيا لن تقبل التفاوض في الحرب الأوكرانية إلا في حال تحقيق جميع مصالحها الاستراتيجية.

 

وأضافت في حديثها، أن بريجوجين شخصية عامة واعتقد أنه لم يطلب أية ضمانات أمنية، ولكن يمكن القول أن بيلاروسيا هي أكبر حليف وثيق بروسيا، مضيفة: «لا أعتقد أن رئيس بيلاروسيا يريد أن يبرىء نفسه من اتهامه بمقتل رئيس فاجنر، حيث هناك الكثير من العناصر المستفيدة من مقتل هذا الرجل وهم بوتين وأوكرانيا في المقام الأول».

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