أستاذ علاقات دولية: تحقيقات مصرع قائد فاجنر مستمرة وبوتين أول المتهمين.. فيديو

قالت الدكتورة أولجا كوستياك، أستاذة العلاقات الدولية، إنه مازالت التحقيقات تعمل الآن للنظر في مسألة مقتل قائد فاجنر، والإدانة الأولى متعلقة بالقيادة الروسية نتيجة حرص روسيا على السيطرة على كافة الجهات التي يتعامل معها الجيش الروسي.

وأكدت الدكتورة أولجا كوستياك، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا دولة لها قوة هائلة، وأي شيء يتعلق بالمصالح الروسية لن يكون التفاوض هو الحل الأمثل فيه، لذا روسيا لن تقبل التفاوض في الحرب الأوكرانية إلا في حال تحقيق جميع مصالحها الاستراتيجية.

وأضافت في حديثها، أن بريجوجين شخصية عامة واعتقد أنه لم يطلب أية ضمانات أمنية، ولكن يمكن القول أن بيلاروسيا هي أكبر حليف وثيق بروسيا، مضيفة: «لا أعتقد أن رئيس بيلاروسيا يريد أن يبرىء نفسه من اتهامه بمقتل رئيس فاجنر، حيث هناك الكثير من العناصر المستفيدة من مقتل هذا الرجل وهم بوتين وأوكرانيا في المقام الأول».