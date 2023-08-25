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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متأثرا بإصابته.. استشهاد شاب فلسطيني في جنين بسبب اعتداءات قوات الاحتلال

صدى البلد

استشهد شابٌ فلسطينيٌ، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بجروحه، بعدما أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية إلي وكالة الانباء الفلسطينية أن الشاب عز الدين كنعان من بلدة جبع، استشهد متأثرًا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين قبل عدة أيام.

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وكانت قد نقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر طبية، قولها إن شابا فلسطينيا استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في محافظة جنين، خلال ساعات الفجر.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن الشهيد هو الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عاماً) من الزبابدة جنوب جنين، وقد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.


وأشارت الصحة الفلسطينية الي  أن الشهيد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الجمجمة والكتف وقد نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

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