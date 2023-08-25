رئيس دار الأوبرا: مهرجان القلعة حدث احتفالي كبير

‏قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن مهرجان القلعة الدولي حدث احتفالي كبير ونحن كمنظمين ننتظره كل عام مثل الجمهور.

‏وتابع‏ خلال لقاء خاص على هامش افتتاح "مهرجان القلعة الدولي"، عبر شاشة "الحياة"، إن السعادة التي نراها على أوجه الجماهير تعطينا طاقة للعمل وبذل المجهود من أجل الناس، مضيفا أن مهرجان بهذا الحجم وهذه الجماهيرية لابد أن يكون هناك تعاون من جميع الجهات ليس فقط وزارة الثقافة ولكن هناك أيضا تعاون من وزارة السياحة ووزارة الداخلية للتأمين وهناك حالة من التعاون بين كل الوزارات والإدارات لإسعاد الناس ونجاح المهرجان.