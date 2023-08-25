الاتحاد الأوروبي بالقدس: ندين تصريحات "بن غفير" ونطالبه بعدم تكرارها.. فيديو

قال شادي عثمان، مسئول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي بالقدس، إن هناك حالة من الاحتقان في الشارع الفلسطيني نتيجة قيام الاحتلال باختراق الهدن والقوانين الدولية وتجاوز الحدود مع الشعب الفلسطيني من حين لآخر.

وأكد مسئول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي بالقدس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن حقوق الإنسان يجب أن تكون متوفرة لجميع مواطني العالم من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أدان تصريحات بن غفير وطالبه بعدم تكرارها مرة أخرى.

وأضاف في حديثه، أن تصريحات بن غفير تصب الزيت على النار بشأن الوضع في الأراصي الفلسطينية، لذا عليه التوقف عن هذه التصريحات تجنباً لانفجار الاحتقان الموجود بالأراضي الفلسطينية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بالقدس يرفض أي قرار يمنع الفلسطينيين من حق العيش بأمان وسلم، كما أن الاتحاد يرفض التجاوزات والاختراقات الأمنية التي تقوم بها حكومة الاحتلال دون وجه حق.