وزير الشباب والرياضة يشهد بطولة التجديف في مدينة العلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بطولة التجديف، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.



جاء ذلك، بحضور الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الشركة المنظمة للبطولة.

ومن جهته، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن إقامة البطولة تأتي ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، والذي أقامت خلاله الوزارة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في مدينة العلمين.

وأشار إلى أن هذا يؤكد للعالم أجمع على قدرة الدولة المصرية على إقامة واستضافة مختلف البطولات الدولية والقارية، والذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الرياضة، أن مهرجان العلمين يشهد خلال مدة إقامته، استضافة ما يزيد على 12 بطولة وفعالية، قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيمها والإشراف عليها بالتعاون مع الاتحادات المختلفة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم.