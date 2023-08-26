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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنموت كل يوم.. قاطني منزل نجع أبو شجرة الآيل للسقوط: انقذوا أولادنا

قاطني منزل نجع أبو
قاطني منزل نجع أبو شجرة المُهدد بالانهيار

"كل يوم بنشوف الموت انا وولادي.. أسرتي مكونة من 8 أفراد بيا حرفيًا أرض الشقة لو اتحرك عليها عيل صغير بتتهز"، بهذه الكلمات بدأ العامل الأربعيني أحمد عمر، ابن منطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح الأب لـ6 اطفال، خلال بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يسكن بالطابق الثالث بمنزل آيل للسقوط، يقطنه هو وأسرته المكونة من زوجته وابناءهما الـ6 منذ أكثر من 5 سنوات، بإيجار 400 جنيه فقط لا غير.

 

وأكد أنه لم يستطع أن يحصل على سكن يآوي أسرته بمثل هذا المبلغ البسيط الذي يتحصل عليه من معاش تكافل وكرامة، ومن ثم يسعى على قوت يومه من خلال العمل باليومية، "انا ارزقي على باب الله واهو يوم فيه ويوم مفيش وبترزق وكنت ضامن إيجار الشقة هنا من معاش تكافل وكرامة هما بالظبط الـ400 جنيه بتوع الإيجار".

وأشار أحمد عمر، إلى أن متوسط الإيجارات داخل قرى محافظة سوهاج حاليًا يبدأ من 1000 جنيه، كما أن تآمين أقل شقة سكنية حاليًا يبدأ من 7000 جنيهًا إلى ما هو أكثر.

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ستينية:" نفسي في بيت يآويني انا وابني واحفادي"

وعلى هذا النحو استكملت الحديث لـ"صدى البلد"، المدعوة جملات حسين عبدالرحمن، البالغة من العُمر 60 عامًا، التي تسكن الطابق الأرضي بالمنزل المُهدد بالانهيار بمنطقة نجع أبو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، موضحة أنها تسكن المنزل منذ 15 عامًا بإيجار تبلغ قيمته 250 جنيهًا.

وأكدت أنه من الصعب الحصول على سكن بمبالغ مالية في استطاعتها مثل الذي تسكنه فيه الآن، موضحة أن حالتها المادية لا تسمح نهائيًا بالانتقال إلى شقة سكنية أخرى بالمبالغ السائدة تلك الفترة، حيث أنها لا تملك من حطام الدنيا شيئًا.

واختتمت جملات حسين، حديثها رادفة:" ابني كفيف وعندي حفيدين وضنايا لا حول له ولا قوة السليم مش لاقي شغل الكفيف هيلاقي.. انا وولدي عايشين بمعاشات تكافل وكرامة واهي بترزق لكن محدش فينا يقدر يسكن في شقة بـ1000 جنيه ده حرام.. نفسي سكن يآويني انا وابني واحفادي وفي مشروع يحفظنا من سؤال الناس".


https://fb.watch/mEy5GXDspr/?mibextid=9R9pXO

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