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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيتقل ويطول؟.. اعرف تأثير حلاقة أسما منير على شعرها

أسما منير
أسما منير

تصدرت أسما شريف منير، التريند؛ بسبب الشعر القصير جدا الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة أمس.

وكانت أسما شريف منير قد ظهرت منذ فترة قريبة وهى تحلق شعرها مثل الرجال، وأدلت بتصريحات عديدة عن هذا الأمر.

ومن بين أبرز التصريحات التي قالتها أسما شريف منير عن قص الشعر بهذا الحاد أنه سينمو بعد القص بشكل أفضل.. فهل حقا الشعر يصبح أكثر سمكا وقوة بعد قصه؟!.

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في الحقيقة هذا الاعتقاد الخاص بأن قص الشعر يجعله أكثر قوة وجمالا، شائع بين عدد كبير من النساء والفتيات وليست أسما شريف منير وحدها من اعتقدت ذلك.

تأثير قص الشعر على الطول

ووفقا لما جاء في موقع viviscal، فإن قص أطراف الشعر بانتظام، لا يجعله ينمو بشكل أسرع، ويبلغ متوسط معدل نمو الشعر حوالي 0.5 سم إلى 1.7 سم شهريًا، ويعتمد هذا المعدل على صحة بصيلات الشعر وفروة الرأس، وليس أطراف شعرك، في حين أن التشذيب هو ممارسة صحية للشعر، إلا أنه لن يجعل الشعر ينمو بشكل أسرع.

ويجب أن يكون تركيزك على فروة رأسك، بدلاً من أطرافك لتحفيز نمو الشعر.

تأثير قص الشعر على الكثافة والسمك

قص الشعر لن يغير كثافة شعرك ويتم تحديد سمك خيوط شعرك من خلال عوامل مثل الوراثة والبيئة والعمر والصحة.

ومع ذلك، على الرغم من أن قص الشعر لن يجعله ينمو أكثر سمكًا، إلا أنه بالتأكيد يجعله يبدو مظهره أكثر سمكًا لأن الأطراف النحيفة قد تم التخلص منها وبقى الجزء السميك فقط

اسما منير أثناء حلاقة شعرها
اسما منير أثناء حلاقة شعرها

إذا كان لديك أطراف متقصفة أو ميتة، فقد يبدو شعرك رقيقًا جدًا فإزالة الأطراف المتقصفة تجعل شعرك يبدو أكثر صحة وأكثر سمكًا ويمكن أن تنتشر الأطراف المتقصفة، مما يتسبب في تكسر الشعر وتساقطه، ولهذا السبب فإن قص الشعر بشكل منتظم وعلى الأقل كل 3 إلى 4 أشهر؛ يعد ممارسة صحية للشعر.

الشعر أسما شريف منير أسما شريف اسما منير الشعر القصير تحفيز نمو الشعر بصيلات الشعر نمو الشعر

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