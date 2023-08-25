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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس إجراء القياسات البدنية للاعبي الأهلي| صور

صدى البلد

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقياسات بدنية وطبية اليوم بإستاد مختار التتش تمهيداً للموسم الجديد.

وأصر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي حضور اللاعبين لإستاد التتش في السابعة صباحاً لإجراء القياسات البدنية .

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية منفردة على هامش المران الجماعي.

وشهد المران مشاركة الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد اللذان انتهت إعارتهما، بالإضافة إلى رضا سليم المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي بإستاد مختار التتش تمهيدا السويسري مارسيل كولر ميشيل يانكون

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