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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26 أغسطس 2023

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 26-8-2023 ، وسط هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، وكذلك انخفاض أسعار أعيرة الذهب 18 و 24 في مستهل تعاملات اليوم السبت حوالي 5 جنيهات للجرام.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,577 شراء 2,600
عيار 22بيع 2,362 شراء 2,383
عيار 21بيع 2,255 شراء 2,275
عيار 18بيع 1,933 شراء 1,950
عيار 14بيع 1,503 شراء 1,517
عيار 12بيع 1,289 شراء 1,300
الاونصةبيع 80,149 شراء 80,860
الجنيه الذهببيع 18,040 شراء 18,200
الكيلوبيع 2,577,143 شراء 2,600,000
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 2,255 شراء 2,275 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,933 شراء 1,950 وسعر جرام الذهب عيار 24 بيع 2,577 شراء 2,600.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26-8-2023

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26-8-2023 بيع 18,040 شراء 18,200.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا
يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.  

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