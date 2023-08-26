للتاريخ| أول رئيس أمريكي يلتقط صورة جنائية بعد إحتجازه .. ترامب السجين رقم P01135809 فقد وزنا وأزداد طولا.. ويخوض السباق الرئاسي بشعار "لا تستسلم أبدا"

تفاصيل ما حدث لـ ترامب داخل السجن

أول صورة جنائية لرئيس أمريكي في التاريخ

صورة ترامب تتحول لرمز لجملته الإنتخابية

ترامب المرشح الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية لعام 2024

فقد وزنا وأزداد طولا..وجبات ترامب المفضلة

تصدر اسم دونالد ترامب محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن توجه الرئيس الأمريكي السابق إلي السجن لتسليم نفسه للسلطات والخضوع للإجراءات القانونية المتبعة في سير قضاياه أمام المحكمة.

تفاصيل ما حدث لترامب داخل السجن

قضى ترامب حوالي 20 دقيقة فقط داخل السجن، لتكشف العديد من مواقع الأخبار العالمية، عن تفاصيل ما حدث معه خلال تلك الفترة عقب تسليمه نفسه ووضعه قيد الاعتقال وحجزه في سجن بولاية جورجيا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 والتي خسرها أمام منافسه جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي.

وصل ترامب إلى السجن بعد الساعة السابعة ونصف مساء بقليل بحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا لسجلات السجن، فإن اللحظة التي خطى فيها ترامب بقدميه في السجن، أعلنت الشرطة الأمريكية توقيفه رسميًا، ومن ثم بعدها تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من أخذ البصمات والقياسات الحيوية.

أول صورة جنائية لرئيس أمريكي في التاريخ

أشارت التقارير الإخبارية، إلى أن سجل السجن وصف دونالد ترامب بأنه رجل أبيض طوله 1.90 متر، ويزن 97 كيلو جرام بشعر أشقر وعيون زرقاء، ثم التقطت له صورة جنائية هي الأولى لرئيس أمريكي في التاريخ، وبعد انتهاء الإجراءات غادر دونالد ترامب السجن متجها إلى مطار أتلانتا لركوب طائرته الخاصة للعودة لنيو جيرسي.

لاحقا عاد ترامب لمنصته المفضلة إكس تويتر سابقا، لينشر عبرها لأول مرة منذ عام 2021 صورته الجنائية معلقا عليها: "تدخل في الانتخابات.. لا تستلم أبدا"، وذلك للاستفادة من صورته التاريخية من خلال حث المؤيدين على دفع 34 دولارًا مقابل قميص يحمل صورة الحجز الخاصة به وشعار "لا تستسلم أبدًا" وذلك وفقا لما نشرته الأندبندنت البريطانية.

حققت أول تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "إكس" تفاعلًا قياسيًّا من قبل متابعيه، حيث وصل عدد المشاهدات بعد أربع ساعات فقط من نشرها إلى أكثر من 55 مليون مشاهدة.

بعد أقل من ساعتين من اعتقاله يوم الخميس، أرسلت حملة ترامب رسالة بريد إلكتروني تتضمن البضائع والأسعار الخاصة بها.تم التقاط صورة الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، وتم حجزه كسجين رقم: P01135809 في سجن مقاطعة فولتون بعد ظهر الخميس.

صورة ترامب تتحول لرمز لجملته الإنتخابية

أعلن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، اليوم الجمعة، عن بدأه في بيع بضائع تحتوي على الصورة الجنائية لوالده.

كتب نجل ترامب على صفحته الرسمية على منصة أكس المعروفة بـ "تويتر" سابقاً :" كل الأرباح الناتجة عن بيع هذه البضائع في متجري عبر الإنترنت، ستذهب إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نراه أمامنا. وعلى عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من ذلك، ولكن سأبذل كل ما في وسعي لتقديم المساعدة".

يأتي ذلك بعد أن اتهم المدعي العام للمنطقة فاني ويليس ترامب و18 من مساعديه المقربين في وقت سابق من هذا الشهر. تعتبر هذه هي المجموعة الرابعة من التهم الجنائية التي توجه ضد ترامب منذ مارس، عندما أصبح أول زعيم سابق للولايات المتحدة في التاريخ يتم توجيه الاتهام إليه.

في حديثه للصحفيين بعد ذلك بينما كان يستعد للصعود إلى طائرته للعودة إلى الوطن، قال الرئيس الجمهوري السابق إنه "يوم حزين للغاية بالنسبة لأمريكا".

تجمع أنصار الرئيس السابق خارج سجن مقاطعة فولتون أثناء حجزه. وكان المحامون والمدعون العامون لترامب قد وافقوا بالفعل على كفالة بقيمة 200 ألف دولار، إلى جانب شروط تشمل منعه من ترهيب المتهمين الآخرين أو الشهود أو الضحايا المزعومين، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يواجه المتهمون في القضية إجمالي 41 تهمة تتعلق بمحاولتهم بشكل غير قانوني عكس هزيمة ترامب في الولاية، والتي فاز بها جو بايدن بفارق ضئيل في عام 2020.

جميع المتهمين متهمون بالابتزاز، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما. وسلم العديد من المتهمين أنفسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك محامي ترامب السابق رودي جولياني.

ترامب المرشح الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية لعام 2024

على الرغم من هذه الاتهامات، لا يزال ترامب هو المرشح الأوفر حظا ليكون مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

أضاف ترامب في حوار مع شبكة "فوكس نيوز": "لقد أصروا على التقاط صورة، فوافقت، إنه شعور غير سار، خاصة عندما لا ترتكب أي خطأ". وأوضح ترامب أن "العملية القضائية برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال جو بايدن"، حسبما وصفه.

فقد وزنا وأزداد طولا..وجبات ترامب المفضلة

أهتم موقع تيلجراف البريطاني بالتغيرات الجسدية التي لاحظوها علي ترامب وفقا لبيانات السجن، حيث تم تسجيل الرئيس الأمريكي السابق على أنه أطول وأخف وزنا مما كان عليه عندما ألقي القبض عليه في مانهاتن قبل بضعة أشهر.

من غير الواضح كيف تم تسجيل تفاصيله في سجن مقاطعة فولتون، ولكن يُعتقد أن ترامب ربما يكون قد أعطى قياساته الخاصة بنفسه. وتم تسجيل تفاصيل الرئيس السابق على أنها 6 أقدام و3 بوصات (190.5 سم) و215 رطلاً (97.5 كجم)، وهو ما يعتبره الأطباء "وزنًا زائدًا" ولكنه لم يعد يعاني من السمنة المفرطة.

تشير التفاصيل إلى أن وزنه أصبح أخف بما يزيد عن 24.2 رطلاً مما كان عليه في أبريل، عندما تم حجزه في مانهاتن في قضية منفصلة. حيث كانت بياناته 6 أقدام و 2 بوصة و 240 رطلا.

قال ترامب في عام 2016 إنه يعتزم إنقاص وزنه بعد أن قام طبيب البيت الأبيض بقياس وزنه. وقال في ذلك الوقت إنه يأمل في خسارة ما بين 15 إلى 20 رطلاً. لكن التغيير الجذري في قياساته بين أبريل وأغسطس، بما في ذلك بوصة واحدة في الارتفاع، يشير إلى أن أحد التسجيلات قد يكون غير صحيح.

جاء في آخر سجل رسمي لوزنه وطوله، الصادر عن البيت الأبيض عام 2020، أنه كان يبلغ 244 رطلاً و6 أقدام و3 بوصات. تشير رخصة قيادته لعام 2012 إلى أن طوله يبلغ 6 أقدام و2 بوصة.

حاول أطباء البيت الأبيض في عهد ترامب مساعدته على إنقاص وزنه خلال فترة رئاسته، من خلال إخفاء القرنبيط في أطباق البطاطس المهروسة، والتوصية بتركيب آلات رياضية في المبنى.

ووفقا لمساعديه السابقين، خلال محاولته الرئاسية لعام 2016، "كانت هناك أربع مجموعات غذائية رئيسية لترامب - ماكدونالدز، وكنتاكي فرايد تشيكن، والبيتزا، ودايت كولا. عام 2020، قال جاريد كوشنر، صهر ترامب، إن إحدى "وجباته المفضلة" هي "بيج ماك من ماكدونالدز، وفيليه السمك، والبطاطا المقلية، ومخفوق الفانيليا".

في العام نفسه، غرد الرئيس السابق قائلاً إنه "ليس من المستغرب" أنه لم يفقد شعره بعد أن أشارت دراسة إلى أن المكونات الموجودة في بطاطس ماكدونالدز المقلية قد تعالج الصلع.