مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

فجََر عبد الإله الإبراهيمي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، مفاجأة مدوية بشأن فسخ التعاقد مع الدولي المصري عمرو وردة.

وقال متحدث الرجاء المغربي، في تصريحات إذاعية: “عمرو وردة تغيب عن أكثر من مران للفريق، وبعدها طلب فسخ عقده؛ بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له، ودخوله المستشفى، وشكه فى إصابته بمرض خبيث، وفسخنا العقد بالتراضي، ودفع اللاعب الشرط الجزائي”.

وأضاف: “كنا نتمنى استمرار لاعب مثل عمرو وردة ضمن صفوف الفريق، ولبينا كل طلباته المالية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونتمنى له الشفاء العاجل، ولا توجد أي ملاحقات قانونية له بعد دفعه الشرط الجزائي المنصوص في عقده”.

وعن التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف، اختتم تصريحاته قائلا: “أول مرة نسمع هذا الاسم، ولم نتفاوض معه للانضمام للفريق”.