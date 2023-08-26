وصول أوراق الكيمياء والجغرافيا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عملية نقل أوراق أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

وتتم إجراءات نقل أوراق أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 تحت إشراف مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية .

وتوضع أوراق أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا أثناء نقلها إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال لها أرقام سرية ، وذلك وسط حراسة وتأمين مشدد من قوات الشرطة.

يأتي ذلك تأكيداً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

ويتولى خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء كل امتحان للتأكد من وصول أوراق الأسئلة ، والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

ويؤدي اليوم طلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء ، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا في مختلف لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023