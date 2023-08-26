إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وغزة

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، مساء الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اندلعت عقب صلاة الجمعة، واستمرت حتى ساعات الليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"، إن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا بلدة كفر قدوم، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة، وبشكل عشوائي، تجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي البلدة؛ تنديدًا بالاستيطان والاستيلاء على أراضيهم.

وأفاد شهود عيان بإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

كما اندلعت مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بعد أن حاول قمع المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق نابلس، التي ينظمها أهالي البلدة عقب صلاة الجمعة تنديدًا بالاحتلال.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، وفاة الشاب عز الدين (20 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رأسه، خلال اجتياح جنين الأخير، والذي وصف بالأعنف منذُ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، وأسفر عن مقتل نحو 13 مواطنًا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطناً، بينهم 30 بحالة خطرة.