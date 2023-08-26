ناجي شحاتة: قرأت الفاتحة على روحي بعد نطق الحكم في اقتحام سجن كرداسة..فيديو

قال المستشار ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا،عندما قمت بإصدار حكم بتحويل أوراق 13 متهم في أحداث اقتحام سجن كرداسة كنت على يقين تام بأن الإخوان سوف يقومون بالرد السريع أثناء عودتى من العمل في نفس اليوم، معبراً:" قريت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وقولت الشهادة".



ناجي شحاتة

وأكد المستشار محمد ناجي، خلال لقائه ببرنامج “ الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه لم يكن لديه سيارة مصفحة في هذا التوقيت، وبتعليمات من الجهات الأمنية أصبح للقضاه اللذين يقومون بالنظر في القضايا الإرهابية بأن تكون لديهم سيارات مصفحة لحمايتهم عام 2014.



وتابع:" قبل عام 2014 كان اللواء كمال الدالي يرسل سيارة له من المديرية التي كان يعمل بها لنقلي من مكان لآخر بسلام، وكنت على يقين تام بأنني لن أنجو اليوم بعد نطقي في قضية اقتحام سجن كرداسة".