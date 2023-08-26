خبير: عدم تعليم الأجيال الجديدة يفقدنا بعض أنواع الحرف التقليدية.. فيديو

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تحت عنوان “بيت التراث.. يحفظ حكايات الطفولة من الضياع”.

وقال الدكتور طارق صالح عضو مجلس أمناء بيت التراث٫: “ضمير أي أمة هو تراثها”٫ لافتا: “التراث اللامادي يضم كل التعبيرات الشفاهية”.

وأضاف: “عدم تعليم الأجيال الجديدة يفقدنا بعض أنواع الحرف التقليدية”٫ مشيرا: “نسعى لتأسيس قاعدة بيانات للتراث غير المادي”.

وأشار الدكتور طارق صالح عضو مجلس أمناء بيت التراث: “نسعى للتعاون مع الدول العربية والأفريقية في جمع التراث”.

