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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور رفقة والدها في مهرجان الدراما

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صوراً برفقة والدها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت ريهام عبد الغفور بإطلاله انيقة رفقة والدها من حفل مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

 

وحلت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة على برنامج “ صدى الملاعب”، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “عمر” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ”، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني.

 

وقالت ريهام عبد الغفور: "ابني بيشتغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج،لماجالنا إننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت إني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أوتفصلني،خصوصا إن دور "رشيد" كان جريء شوية وكنت حاسة إني ممكن أحرج".

 

وأضافت: “لما بشوف نفسي فى أول عشر سنوات من مشواري الفني أشعر أني“ بشعة” من حيث الأداء، مع دخوليمجالالتمثيل كان لدي شغف بالعمل فى السينما، لذا قدمت أعمالا غير جيدة”.

 

وتابعت ريهام عبد الغفور: “والدي لم يكن يقرأ السيناريوهات التى أوافق عليها أو أرفضها، ولكني كنت أستشيره فيبعض الأدوار، وفى إحدى المرات كنت مشغولة وقام بقراءة سيناريو مسلسل شيخ العرب همام بدلاً مني ونصحنيبالموافقة”.

الفنانة ريهام عبد الغفور الماراثون الرمضاني حفل مهرجان القاهرة للدراما شيخ العرب همام مهرجان القاهرة للدراما

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