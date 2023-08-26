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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النيجر.. المجلس العسكري يعلن حالة التأهب القصوى في الجيش

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أعلن حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الأمن والجيش، وذلك بعدما أعلن طرد السفيرة الأمريكية والسفيرين الفرنسي والألماني.

وبعد أيام على التمرد على الرئيس المنتخب محمد بازوم، حذر المجلس العسكري في النيجر فرنسا من الدخل في الشأن الداخلي للنيجر، على ما وصفوه بأنه تجاوز لقرار إغلاق الحدود، بعدما هبطت طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي.

لاحقا، هددت فرنسا بأنها سترد "فوراً وبشدّة"على أي هجوم يستهدف رعاياها ومصالحها في النيحر، وذلك إثر تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي دعماً للعسكريين الانقلابيين.

وحذر الاليزيه من أن "أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين والمقار الفرنسية، سيرى ردّ فرنسا الفوري والشديد". ولن يتسامح رئيس الجمهورية مع "أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها".

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