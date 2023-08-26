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المهندس عبد الحميد الشرقاوي: زيارة منطقة الفسطاط بعد التطوير تحتاج لأكثر من يوم.. وعين الصيرة فيها ملاهي ومسار للعجل وأنشطة سياحية

‏المهندس عبد الحميد
‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي

حل المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، ضيفا مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، وتحدث عن بحيرة عين الصيرة وإعادة تشكيلها، والأثار التي كانت موجودة بجزيرة بحيرة عين الصيرة، وتطوير منطقة الفسطاط.

 

‏بحيرة عين الصيرة كانت كتلة من التلوث

 

قال ‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، أن بحيرة عين الصيرة كانت منطقة تلوث سمعي و بصري وحسي وكل أنواع التلوث كانت موجودة في البحيرة، مضيفا أن هذه البحيرة بحيرة كبريتية نابعة من الأرض.

 

‏وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، جاءت لنا تعليمات رئاسية بتطوير هذا المكان، وواجهنا بعض الصعوبات في البداية لأننا قمنا بعمل إعادة تشكيل للبحيرة وذلك اخذ وقت طويل جدا.


إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة استغرق عامين ونصف

 

قال ‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، ‏إنه تم إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة كلها، وأخذ الأمر وقتا طويلا جدا، وقمنا بإعادة تشكيل الجزيرة الاستوائية في البحيرة، وتم تشكيل منطقة "اللسان" من البداية، وتم عمل جميع المرافق من كهرباء وغاز وصرف صحي، بالإضافة إلى شبكة ري خاصة بالزراعات، ومحطة تحلية للمياه.
 

وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة استغرق حوالي عامين ونصف، مضيفا أنهم استطاعوا التوفير من التكلفة الخاصة بالمشروع وقاموا بإنجازه بأقل التكلفة.

 


عين الصيرة فيها ملاهي ومسار للعجل

 

قال ‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، ‏أن بحيرة عين الصيرة مساحتها 23 فدان، والبحيرة فيها نسبة تلوث عالية ولكن قمنا بعمل محطات معالجة، لمعالجة التلوث الذي حدث بمياه البحيرة، وبدأ يظهر في البحيرة بعض الأسماك البحرية وهذا معناه أن البحيرة بدأت أن تتعافى.

 

وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن مساحة الأرض كاملة 63 فدان ومساحة البحيرة نفسها 23 فدان، ويوجد لدينا مطاعم "وكافتريات" ومنطقة اللسان، ومنطقة الجزيرة، وموجود ساحة الشاي، ويوجد منطقة ملاهي، ومسار للعجل، وقوارب، مؤكدا أن الحجر بيتم "أونلاين".

جزيرة بحيرة عين الصيرة كانت تضم منطقة آثار

 

قال ‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، أن التصميم المعماري لجزيرة بحيرة عين الصيرة اعتمد على التنوع، وقمنا بعمل الجزيرة الاستوائية ووضعنا بها بعض النباتات الاستوائية.

 

وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، عندما نبدأ في العمل على أي مشروع؛ يكون هناك تداخل مع جهات كثيرة جدا من ضمنها وزارة الآثار؛ لأن مصر غنية بالآثار، وكل مكان في مصر به أثر، مؤكدا أن الجزيرة كانت تضم منطقة آثار ولكن تم التعامل معها.


زيارة منطقة الفسطاط بعد التطوير تحتاج لأكثر من يوم

 

قال ‏المهندس عبد الحميد الشرقاوي، نائب رئيس جهاز سور مجرى العيون وعين الصيرة، ‏أن متحف الحضارات أصبح رئة ومتنفسا للقاهرة الكبرى، ويوجد بالمنطقة سور مجرى العيون، ومتحف الحضارات، وجامع عمرو بن العاص، ومسجد السيدة نفيسة بعد التطوير، ومجمع الأديان، وحديقة الفسطاط.

 

وأضاف، ‏خلال حوار مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، أصبح لدينا العديد من الأماكن السياحية المربوطة ببعضها، مضيفا أن منطقة الفسطاط بعد التطوير تحتاج لأكثر من يوم لزيارتها.

عبد الحميد الشرقاوي عين الصيرة سور مجرى العيون الاعلامية رانيا هاشم بحيرة عين الصيرة

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