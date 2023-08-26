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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: البرازيلي سوزا خارج حسابات الأهلي

فرج عامر
فرج عامر

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة ان النادي الاهلي صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي سوزا عبر حسابه الشخصيعلي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب فرج عامر:"آخر كلام، الاهلي اخرج المهاجم البرازيلي سوزا من حساباتة نهائيا بعد موقف نادية چومبيك الكوري المتذبذب وغيرالواضح".

 

تلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي توّجبها مؤخرا بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

 

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسم الجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.

اتحاد الافريقي لكرة القدم المهاجم البرازيلي النادي الأهلي رئيس نادى سموح لوداد المغربي

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