حالة الجو صعبة| الأرصاد تحذر من الـ48 ساعة القادمة.. وهؤلاء المرضى بخطر

شهد المناخ خلال الفترة الماضية حالة من التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

توقعات بنشاط رياح مثيرة للرمال والأثربة، قد يكون على فترات متقطعة ويؤثر على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، كشفت تفاصيلها هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، مؤكدة أن تلك الرياح ستكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلومترا في الساعة.

تحذير الارصاد لهؤلاء المرضى

مع استمرار الرياح المثيرة للأتربة، لمدة 48 ساعة، حذر الدكتور محمد على، أخصائي الباطنة والصدر، عدد من الفئات خلال تلك الفترة.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى الجيوب الأنفية.

- كبار السن.

- الحوامل.

- الأطفال والرضع.

نصائح لتجنب الأتربة

ونصح د علي، من خلال تصريحات إعلامية له، تلك الفئات، بعدم الخروج من المنزل، فضلًا عن متابعتهم لعدد من النصائح، منها:

- الابتعاد عن الأتربة وروائح المنظفات، ومعطرات الجو.

- عدم الإكثار في تناول المانجو والشوكولاتة والفراولة، وغيرها من مسببات الحساسية.

- تقوية المناعة وتناول المشروبات الدافئة.

- ارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل.

- شرب المياه بكميات مناسبة.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

- بالنسبة لمرضى الحساسية، لا بد من تناول الأدوية في مواعيدها.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والبعد عن الأماكن المزدحمة.

الارصاد والطقس

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 36

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 31 والعظمى 41

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 46

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 45