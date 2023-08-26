عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حالة الجو صعبة| الأرصاد تحذر من الـ48 ساعة القادمة.. وهؤلاء المرضى بخطر

حالة الطقس
حالة الطقس

شهد المناخ خلال الفترة الماضية حالة من التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

توقعات بنشاط رياح مثيرة للرمال والأثربة، قد يكون على فترات متقطعة ويؤثر على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، كشفت تفاصيلها هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، مؤكدة أن تلك الرياح ستكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلومترا في الساعة.

تحذير الارصاد لهؤلاء المرضى

مع استمرار الرياح المثيرة للأتربة، لمدة 48 ساعة، حذر الدكتور محمد على، أخصائي الباطنة والصدر، عدد من الفئات خلال تلك الفترة.

- مرضى حساسية الصدر.

- مرضى الجيوب الأنفية.

- كبار السن.

- الحوامل.

- الأطفال والرضع.

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

4 كلمات من حافظ عليهن قبل الدعاء أجيب.. كنز عظيم يُغفل عنه

نصائح لتجنب الأتربة

ونصح د علي، من خلال تصريحات إعلامية له، تلك الفئات، بعدم الخروج من المنزل، فضلًا عن متابعتهم لعدد من النصائح، منها:

- الابتعاد عن الأتربة وروائح المنظفات، ومعطرات الجو.

- عدم الإكثار في تناول المانجو والشوكولاتة والفراولة، وغيرها من مسببات الحساسية.

- تقوية المناعة وتناول المشروبات الدافئة.

- ارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل.

- شرب المياه بكميات مناسبة.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

- بالنسبة لمرضى الحساسية، لا بد من تناول الأدوية في مواعيدها.

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية والبعد عن الأماكن المزدحمة.

الارصاد والطقس 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى  34

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24  والعظمى 33

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 21 العظمى 36

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 31 والعظمى 41

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 46

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 45

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 45

حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم تحذير الارصاد لهؤلاء المرضى نصائح لتجنب الأتربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

مهاجم كونغولي.. فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة الأهلي المنتظرة

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

خطبة عيد الأضحى..إمام الحرم المكي: عظات الحج ومقاصده تجديد العهد بهدي النبي

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

حزب التجمع يطالب بتفعيل دور الأئمة والدعاة والقساوسة في التوعية بقضايا الأسرة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

ميدو يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد تألقه في الدوري الفرنسي

حماس: الاغتيالات الإسرائيلية قد تؤدي إلى حرب شاملة

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

مرتفع جوي ونشاط بالرياح| الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

الصحة: توزيع 256 «كراش كار» على أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الشعرية

لوك جديد.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حالة الجو صعبة| الأرصاد تحذر من الـ48 ساعة القادمة.. وهؤلاء المرضى بخطر

مشروبات تعالج التهاب الحلق .. ومتى يُنصح بزيارة الطبيب؟

فيديو

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ