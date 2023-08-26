أكلة مميزة فى الشام.. طريقة تحضير المناقيش

تعد المناقيش من المقبلات والأكلات الخفيفة المميزة في بلاد الشام، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول المناقيش بحشوات مختلفة وشهية.

تقدم لكم الشيف هالة الزمر طريقة عمل المناقيش .

طريقة تحضير المناقيش



٥٠٠ غ طحين(٣ كوب ونص)

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة ملح

٣٠٠ مل ماء دافئة(كوب وربع تقريبا)

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

٢ ملعقة كبيرة خل

طريقة تحضير المناقيش



نعجن المكونات جيدا بالعجانة الكهربائية او على اليد للحصول على عجينة غير لاصقة

بعد العجن بيتشكلو على شكل دوائر ونغطيهم بفوطة نظيفة ونتركهم قليلا ليخمرو شي نص ساعة بعد ذلك نضع الجبنة او الزعتر وندخلهم عفرن حامي عاعلى درجة من تحت يجب الانتباه للزعتر لعدم تعرضة للتحميص .