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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26 أغسطس 2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم السبت 26 أغسطس 2023.

أسعار الخضراوات 

ارتفعت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات وسجلت البامية 35 جنيها والبصل 16 جنيها والبطاطس 12 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 15 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي.

وسعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

وسعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها.

 

أسعار الفاكهة

سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وسعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

والبرقوق الأسود 50 جنيها، وسعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة، والبرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور الرومي الشبت الشمام الخيار الصوب الخيار الطماطم

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