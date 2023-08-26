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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دورة "الإعلام ومعايير العمل الدولية" تواصل فعالياتها لليوم الثاني في شرم الشيخ

صدى البلد

تستمر لليوم الثاني علي التوالي بشرم الشيخ، الدورة التدريبية التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة العمل  والتي تعقد تحت عنوان "التناول الاعلامي لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية"، والتي يشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة ،وقنوات فضائية،ووكالات أنباء.

ويتضمن اليوم الثانى من الفعاليات "مشاورة إعلامية" عن منظمة العمل الدولية من حيث"التعريف، والنشأة،والهيكل،والتكوين، والأهداف،والآليات"،بالإضافة إلى دستور منظمة العمل الدولية،وإعلان فيلادلفيا، ويقدمها إبراهيم شعبان إستشاري تدريب وتعزيز قدرات.       

 ومن المقرر أن يلي فعاليات اليوم الثانى مؤتمر صحفي مشترك لوزير العمل حسن شحاتة؛ ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اريك أوشلان ،يتضمن الإجابة على تساؤلات  الاعلاميين، وتسليم شهادات التدريب، والتقاط صورا تذكارية، ثم جلسة لمناقشة بعض اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، يعرضها إبراهيم شعبان استشاري تدريب وتعزيز قدرات بالمنظمة الدولية، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بالقليوبية .

 مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية

ويشهد اليوم الثالث من "الدورة التدريبية" مناقشة وعرض باقي اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر، تليها جلسة حوارية عن التناول الإعلامي لموضوعات العمل، وعرض خطط وإستراتيجيات وزارة العمل، يلقيها عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل.   

تختتم الدورة بجلسة مناقشات عن التناول الإعلامي لموضوعات تغير المناخ يلقيها الخبير الإعلامي الدكتور حسن أبو طالب. 

وكان حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، قد افتتحوا مساء أمس الجمعة،  الدورة بكلمات،  ثم تم عرض البرنامج الزمني للدورة وإستطلاع آراء المشاركين عنها.

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