بسبب ملاحقات الجنائية الدولية| بوتين لن يسافر إلى الهند لحضور قمة العشرين

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر، وفق ما ذكر موقع راديو فري يوروب.



قال راديو فري يوروب، إن الحجة التي أوردها بيسكوف قد لا تفي بالغرض والتبرير المقنع.



ذكر بيسكوف إن بوتين يركز على "العملية العسكرية الخاصة".

وصدر بحق بوتين مذكرة اعتقال، صادرة باسمه عن المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة.



وغم أن الهند، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست من الدول الموقعة على هذا الأمر، فلن يسافر بوتين، الذي لم يحضر قمة بريكس بشخصه في جنوب إفريقيا.



ولم يسافر بوتين أيضًا إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين العام الماضي في مواجهة تهديدات المقاطعة من قبل العديد من الدول إذا حضر وسط التدخل الروسي المستمر لأوكرانيا.

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين أوائل الشهر المقبل.

ووفقا له، فإن القمة ليست مدرجة حاليا على جدول أعمال الرئيس الروسي.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين شارك في قمة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) عبر رابط فيديو.

وفي الوقت نفسه، لم يشر إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي في قضية ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ومن المقرر أن تعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر في نيودلهي. وتضم مجموعة العشرين دول الاتحاد الأوروبي وأكبر الاقتصادات في جميع القارات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وألمانيا.