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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء في كينيا لمدة 10 ساعات والمطار الرئيسي خارج الخدمة

كينيا
كينيا

استيقظ جزء كبير من كينيا صباح يوم السبت ليجد أنه لا يزال بدون كهرباء بعد انقطاع غير مبرر للتيار الكهربائي ليلة الجمعة مما أدى إلى إغلاق المطار الدولي الرئيسي في البلاد.

وقال وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين في بيان قرب منتصف الليل "أنا آسف حقا لما حدث، ليس هناك عذر أو سبب يجعل مطارنا في ظلام دامس" بحسب ما أوردته إذاعة "صوت أمريكا".

ويأتي هذا الانقطاع الأخير الذي يؤثر على جزء كبير من البلاد قبل أسابيع فقط من استضافة حكومة كينيا لقمة المناخ الإفريقية الأولى، حيث ستكون الطاقة عنصرا أساسيًا في جدول الأعمال. 

وتحصل كينيا على كل طاقتها تقريبا من مصادر متجددة، لكن البنية التحتية وسوء الإدارة المزعوم لا يزالان يمثلان مشكلة في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 50 مليون نسمة.

وأعلنت شركة كينيا باور في بيان مقتضب عن "اضطراب في النظام أدى إلى انقطاع إمدادات الطاقة بالجملة" في أجزاء من البلاد قبل الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة. 

وبعد منتصف الليل، أفادت التقارير بعودة الطاقة إلى منطقة جبل كينيا، وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى وجود خلل في محطة توليد الكهرباء.

وفي حوالي الساعة الثالثة صباحًا، قالت شركة كينيا باور إن الكهرباء عادت إلى المطار الدولي في العاصمة نيروبي ومناطق حيوية أخرى في منطقة العاصمة.

وفي أماكن أخرى، امتد انقطاع التيار الكهربائي إلى ما بعد 10 ساعات.

تعد السياحة جزءًا مهمًا من اقتصاد كينيا، وسرعان ما نشر المسافرون الذين تقطعت بهم السبل صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي للمطار المظلم وقالت هيئة المطارات الكينية إن مولدا يخدم المحطة الرئيسية فشل في العمل بعد انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد.

وفي الوقت نفسه، استيقظ الكينيون الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة ليجدوا طعاما فاسدا بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء.

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