نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة للأوكرانيين الفارين من الحرب

أعلنت نيوزيلندا السبت، أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئي الحرب الأوكرانيين، وستكون الإقامة الدائمة متاحة في نيوزيلندا للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 مارس من العام المقبل، وفق ما صرح به وزير الهجرة أندرو ليتل.

وقال الوزير إن "الكثير من الأشخاص الذين أتوا إلى نيوزيلندا بحثا عن الأمن، ما كانوا ليتصوروا أن يبقوا لفترة طويلة، لكن مع تواصل الحرب لدينا واجب إنساني تجاههم. لقد بسّطنا إلى الحد الأقصى إجراءات الحصول على إقامة".

في هذا الإطار، لن يخضع مقدمو طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا إثبات امتلاكهم كميات محددة من المال.

وقد مُنحت أكثر من 1500 تأشيرة خاصة لأوكرانيا منذ استحداث هذه الفئة في 2022 في إطار الجهود التي تبذلها حكومة نيوزيلندا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.