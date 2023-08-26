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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسه له عمر.. إصابة رضيع سقط من الطابق السادس في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب طفل يبلغ من العمر عامين بإضطراب في درجات الوعي إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل أسرته بمدينة منيا القمح ، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي الزقازيق العام باستقبال "عبد الله ا ف" عامين مقيم مدينة منيا القمح مصابا بإضطراب بدرجة الوعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل أسرته بمدينة منيا القمح، وتم نقله الي مستشفي الزقازيق العام ، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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