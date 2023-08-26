الكويت تدعو الدول التي شهدت حوادث حرق المصحف إلى الاقتداء بالدنمارك

وجهت الكويت نداء إلى الدول التي شهدت حوادث حرق المصحف الشريف، بالاقتداء بالدنمارك في تعاملها مع الأزمة التي أغضبت مسلمي العالم.

وأجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الدنماركي لارس راسموسين، بشأن هذه الأزمة، وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها إن "راسموسين" أبلغ "الصباح" بأن حكومة الدنمارك عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة بهدف منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي، وأن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي قاطبة.

ووفقا لبيان الخارجية الكويتية، فقد أعرب الشيخ سالم الصباح عن شكره للوزير الدنماركي على إبلاغه بما تقدم ، وعلى تفاعل الحكومة الدنماركية مع مطالب دولة الكويت وكافة الدول والمنظمات الاسلامية، معتبرا هذه الخطوة إيجابية نحو الحد من جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف والممارسات المستنكرة التي تشعل الضغينة والكراهية، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وشدد على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.

كما دعا بقية حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف بأن تحذوا حذو الدنمارك وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان.