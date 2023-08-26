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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: لأول مرة.. إتاحة حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فورى

حجز التذاكر
حجز التذاكر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية )  للوجهين البحرى والقبلى  من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع  كخدمة جديدة ولأول مرة  بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع  على مستوى الجمهورية . 

يأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار . 

كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة ، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة  . 

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